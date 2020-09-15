Куди поділась голова Олександрійської міської територіальної комісії в перший день реєстрації кандидатів

Сьогодні, 15 вересня, у перший день прийняття документів на реєстрацію кандидатів у мери Олександрії та депутатів стався дивний казус, повідомляє «Голос Громади».

Як раніше повідомлялося нашими кореспондентами, до Олександрійської міської ради зранку завітав президент футбольного клубу «Олександрія», екс-очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, аби подати документи у міську територіальну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на посаду міського голови Олександрії.

Під час реєстрації документів кандидата, голови територіальної виборчої комісії на місці не виявилося, так само як і печатки. Як з’ясувалось, офіційний атрибут знаходиться у сейфі. Голова комісії, нібито, забула передати печатку чи хоча б ключі від сейфу секретарю комісії, а сама, начебто, поїхала у відрядження до Києва, хоча це заперечували деякі працівники міськради.

Однак, не дивлячись на прикрий інцидент, секретар комісії прийняла документи Сергія Кузьменка згідно чинного законодавства.

Виникає питання, чому так сталося у перший офіційний день реєстрації кандидатів.

Наразі, залишається дочекатись “приїзду” голови комісії та скріпити документи печаткою.