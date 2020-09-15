Куди поділась голова Олександрійської міської територіальної комісії в перший день реєстрації кандидатів

13

Сьогодні, 15 вересня, у перший день прийняття документів на реєстрацію кандидатів у мери Олександрії та депутатів стався дивний казус, повідомляє «Голос Громади».

Як раніше повідомлялося нашими кореспондентами, до Олександрійської міської ради зранку завітав президент футбольного клубу «Олександрія», екс-очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, аби подати документи у міську територіальну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на посаду міського голови Олександрії.

Читайте також:  ФК «Олександрія» поступилася дебютанту УПЛ «Минай»

Під час реєстрації документів кандидата, голови територіальної виборчої комісії на місці не виявилося, так само як і печатки. Як з’ясувалось, офіційний атрибут знаходиться у сейфі. Голова комісії, нібито, забула передати печатку чи хоча б ключі від сейфу секретарю комісії, а сама, начебто, поїхала у відрядження до Києва, хоча це заперечували деякі працівники міськради.

Читайте також:  Мешканці 15-го мікрорайону потерпають без води. Реакція Олександрійської міської влади на депутатське звернення?

Однак, не дивлячись на прикрий інцидент, секретар комісії прийняла документи Сергія Кузьменка згідно чинного законодавства.

Виникає питання, чому так сталося у перший офіційний день реєстрації кандидатів.

Наразі, залишається дочекатись “приїзду” голови комісії та скріпити документи печаткою.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ