Олександрійців запрошують взяти участь традиційному місцевому конкурсі – «Олександрієць року», який присвячений до Дня міста, що відзначають у останню неділю травня. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Метою проведення конкурсу є відзначення результативної, суспільно-корисної праці фахівців різних сфер діяльності, які забезпечують добробут у місті, стимулювання розвитку підприємництва, меценатства, творчості.

В 2021 році конкурс буде проводитись у 8 номінаціях, а саме:

1. «Підприємець року».

2. «Меценат року».

3. «Талант року».

4. «Керівник року».

5. «Громадський лідер року».

6. «Молодіжний лідер року».

7. «Професіонал року».

8. «Установа, підприємство, заклад, організація року».

Пропозиції щодо участі в конкурсі подаються в кабінет 412 будівлі Олександрійської міської ради до 30 квітня поточного року за досягнення у 2020 році, в одному примірнику з заповненою карткою учасника конкурсу та фото. В цьому кабінеті можна отримати бланки заявок на участь у конкурсі.

Ознайомитись з правилами щорічного міського конкурсу «Олександрієць року», складом ради конкурсу можна на офіційній інтернет-сторінці Олександрійської міської ради за адресою:

http://olexrada.gov.ua/category/gov_history/men_of_year