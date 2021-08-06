Культура – генератор інновацій Олександрії? (дискусія)

6 серпня Олександрійський громадський простір «КУБ» провів зустріч з Павлом Гайдаєм, підприємцем, інвестором, візіонером, власником CEO-компанії «Avtologistika» – провідного постачальника логістичних послуг в автомобільній промисловості України, засновником культурної інституції «Міжвухами», випускником Стенфордської вищої школи бізнесу, повідомляє «Голос Громади».

Захід проходив у Будинку футболу ФК «Олександрія». Коло його учасників вийшло дуже широким: це секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк, заступники міського голови Ірина Чемерис і Юрій Шклярук; заступник голови районної ради Валентина Мележик, депутати Олександрійської міської ради, працівники сфери культури міста, підприємці, представники громадських організацій та засобів масової інформації.

Тема бесіди: «Культура як джерело інновацій». Роками досліджуючи фактори, що обмежують розвиток бізнесу та суспільства, Павло Гайдай вивів власну гіпотезу трансформації системи культури. Згідно з нею, культура як система смислів є первинною і має безпосередній вплив на всі сфери життя – від політики до економіки. Відтак, на думку автора гіпотези, трансформація системи культури є найдієвішим способом реалізації корінних змін як в окремо взятій компанії, так і в суспільстві в цілому.

Щоб конкурувати в сучасному світі, потрібно створювати інновації. Це не лише спосіб зростання компанії, а й найкоротший шлях для кратного розвитку економіки. Але як стати інноватором? Відповідь Павла Гайдая: черпати смисли в культурі, адже вона є первинною для всіх сфер нашого життя.

В аудиторії лектор поділився власним досвідом побудови успішної компанії, продемонстрував, як зміни у способі мислення здатні призвести до виникнення інновацій та довів на прикладі, що відвідування галереї сучасного мистецтва зокрема може виявитися для підприємця в рази кориснішим, ніж читання бізнес-літератури.

Під час бесіди, яка проходила жваво і зацікавлено, її учасники намагалися знайти відповіді на гострі питання, які допоможуть місту сформувати власну позицію щодо трансформації культурного простору.

Зустріч організували Віктор Голобородько, Олег Панібратенко і Галина Ромашко спільно з міською владою.