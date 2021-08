Письменниця Alina Ross, уроджениця вулиці Першотравневої

6 серпня в Олександрійській центральній міській бібліотеці відбулася зустріч читачів з українською письменницею Аліною Кривенець, повідомляє «Голос Громади».

Власне, означити «амплуа» столичної гості лише літераторством буде занадто мало: молода, обдарована і амбітна письменниця, журналістка та телеведуча, модель, а до всього ще й інтернет-маркетолог – ось таким виходить узагальнений перелік «іпостасей» Аліни Кривенець (вона ж Alina Ross – це її літературний псевдонім). Сказати, що Аліна – гостя міста, теж буде дещо умовним, бо вона – наша землячка, народилася в Олександрії.

Свою творчість розпочала ще у 10 років, отримала перемогу у Всеукраїнському конкурсі прозових творів. Закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, працювала журналістом на телеканалах «1+1», «Перший діловий», розробила власний бізнесовий інтернет-проєкт «Откровенно PRO бизнес с Алиной Кривенец».

А літературний творчий доробок авторки – це роман «Дай мне знать, если все еще…» («Let me know if you still…») (2018), книга-кейс з інтернет-маркетингу «21 кейс интернет-маркетолога» (2019), психологічний роман «Два Ричарда» («The 2 Richards») (2019). В Олександрії письменниця презентує свою останню (нову) книгу «Любов народжується в мовчанні», 2021 року видання.

Літераторка жваво спілкувалася з читачами, зачитала уривок з нової книги, відверто, по-дружньому і не без доброго гумору розповідала про перші власні кроки у літературі, про особисті підходи до роботи і напрацьовані нею письменницькі «секрети», охоче відповідала на запитання. Зокрема з «Голосом Громади» вона поділилася, що свого часу в Олександрії проживала по вул.Першотравневій у районі міської лікарні; розповіла, скільки у «гривневому вимірі» коштує зараз видати книжку в Україні і що це недешеве задоволення, тому заробляти на життя однією лише літературою майже неможливо, якщо тільки ти – не «гранд» вітчизняного літературного олімпу. На видання перших книг невеличким накладом у Аліни пішло все, що вона встигла заробити власними бізнес-проєктами. Призналася, що починала писати російською мовою, бо з певних причин так їй було тоді легше (до речі, у Аліни, філолога за освітою, дуже чиста, плавна і невимушено-природна українська мова). І в новій книзі вона пріоритетною зробила вже саме українську мову. А переклади усіх своїх творів на англійську молода письменниця вважає важливими, оскільки розраховує не лише на українських і російськомовних читачів, а й на англомовних. «Таким чином, завдяки англійській, я хочу популяризувати нашу літературу і культуру взагалі в інших країнах, де знання про Україну досі обмежуються лише «борщем та салом». Для цього, до речі, я й придумала собі коротке і зручне для іноземних читачів літературне ім`я, яке їм легше буде запам`ятати », – каже Alina Ross, вона ж – Аліна Кривенець.