Олександрійців – порушників порядку «вдарили по кишені»

Адміністративна комісія розглянула більше десяти протоколів, складених на порушників адміністративного законодавства, повідомляє «Голос Громади».

Нещодавно на черговому засіданні адмінкомісії, яка діє при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради, розглядалися протоколи, складені працівниками Національної поліції та Муніципальної варти на ряд жителів міста за недотримання ними норм Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вів засідання голова адміністративної комісії, керуючий справами виконкому Сергій Завалій.

Як зазвичай, найбільше «штрафників» виявилося серед порушників правил благоустрою (ст.152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів», що тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»). 12 таких протоколів розглянула комісія і визначила по кожному з них матеріальні стягнення у сумах від 340 гривень.

Наступними за поширеністю стали порушення правил торгівлі на ринках (ст.159 КУпАП, вона передбачає накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних доходів). Розглянуто справи чотирьох порушників, з яких двоє – постійні: як зазначалося членами адмінкомісії, ці фігуранти неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за торгівлю алкоголем домашнього виробництва (простіше кажучи – самогоном). «Самогонники» (як й інші недобросовісні торгівельники) отримали від комісії «вищу міру покарання», яку тільки дозволяє адмінкодекс – штраф у сумі 51 гривня.

Окремо слід виділити розглянутий комісією протокол, складений на продавчиню одного з продуктових магазинів міста. Вона була помічена в порушенні ст. 156`2 КУпАП (торгівля алкоголем у заборонений час). Ось тут закон вже значно суворіший: згідно з ним адміністративна комісія наклала на недобросовісну працівницю стягнення у сумі 6800 гривень. При повторному такому ж порушенні їй загрожує удвічі більший штраф – 13 600 гривень (так передбачено законом).