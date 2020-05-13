Коронавірус в Олександрії – актуальні новини про хворобу

Інформуємо про стан та перебіг коронавірусної хвороби у місті, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

В олександрійському інфекційному відділені перебуває 2 мешканці Світловодська, які борються з недугою. У чоловіка з жінкою стан покращився, температура тіла зменшилася. Днями у них повторно взяли аналізи на перевірку. Тож, якщо результати підтвердять, що хворобу поборено – «гості» поїдуть у рідне місто.

Крім того, медичний працівник знаходиться на домашньому лікуванні, оскільки перебіг хвороби проходить безсимптомно.

Зокрема, в інфекційці лікується дворічне маля, а у чоловіка, що повернувся з Кропивницького корона вірус не підтвердився.