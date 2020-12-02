Телефон і графік роботи “Гарячої лінії” Пенсійного фонду області у грудні

У головному управлiннi пенсiйного фонду України у Кiровоградськiй областi щодня з 8.00 до 17.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 години працює пряма телефонна «гаряча лiнiя» – 052-233-04-41, повідомляє “Голос Громади”.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефоннi дзвiнки вiдповiдають:

03 грудня 2020 року – заступник начальника головного управління Інна Олександрівна МАКСИМЕНКО.

10 грудня 2020 року – заступник начальника відділу застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Олена Вікторівна МИРОНЕНКО.

17 грудня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна ПРОХОРЕНКО.

24 грудня 2020 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Микола Сергійович БУТКОВСЬКИЙ.

31 грудня 2020 року – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно – фінансової звітності фінансово – економічного управління Ганна Георгіївна АРУТЮНЯН.