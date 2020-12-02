За листопад місяць 90,9 тисячі домогосподарств Кіровоградщини отримали субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської ОДА.

«У грошовій безготівковій формі субсидію отримали 4,8 тис. домогосподарств області на суму 5,6 млн.грн. Це на 30% більше ніж у жовтні 2020 року. Готівкою – отримали 86 тис. домогосподарств на загальну суму 106,8 млн.грн., що на 43% більше ніж у жовтні 2020 року», – зазначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олександр Догаров.

Середній розмір субсидії у листопаді становить 1236,06 грн.

Зі слів диpектopa депapтaменту, у нoвoму oпaлювaльнoму сезoні житлoвa субсидія aвтoмaтичнo пpизнaчaтиметься лише тим гpoмaдянaм, які її oтpимувaли paніше.

«Жителям, які раніше не користувалися цією державною допомогою, але відчувають, що не зможуть сплатити за комунальні послуги в зимовий період, слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації та подати заяву і декларацію, обов’язково при цьому вказавши номер свого мобільного телефону» – зазначив Олександр Догаров.