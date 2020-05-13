Онкоцентр Кіровоградщини отримав препарати для проведення безкоштовної хіміотерапії

Кіровоградський обласний онкологічний центр отримав хіміотерапевтичні препарати для безкоштовного лікування хворих на рак, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

В онкоцентр направлено ліків на загальну суму понад 26 мільйонів гривень. Цими ліками будуть проводити курси хіміотерапії, яких потребують хворі на рак.

Крім того, медзаклад у рамках програми отримає медичних гарантій близько 78 мільйонів гривень, що майже на 150% перевищує минулорічну субвенцію, яка буде використана на утримання закладу, закупівлю медикаментів і виплату зарплат.