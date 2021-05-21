Кримінал і ДТП (Олександрійська поліція повідомляє)

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 490 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 63 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик.

Також минулого тижня на території обслуговування Олександрійського райвідділу поліції сталося 8 випадків дорожньо-транспортних пригод, в одній з яких є травмований учасник події.

«Про одну з недавніх:15 травня о 17:20 до поліції надійшло повідомлення, що в місті на перехресті вул. Героїв Сталінграду та вул. І.Франка сталася ДТП за участю легкових автомобілів. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що учасниками даної пригоди стали водії автомобілів «Джилі» та « Ланос » 1951 та 1987 років народження, результаті чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На одного з водіїв складено адміністративні протоколи за ст. 124 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів», – йдеться у повідомленні поліції.

А нещодавно на автотрасі Олександрія-Приютівка за три кілометри до даного селища сталася дорожня пригода з вантажним автомобілем МАЗ, в результаті якої цей самоскид перекинувся і перекрив собою проїжджу частину дороги. За даним фактом триває перевірка, правова оцінка дій водія (1972 року народження) даного автомобіля МАЗ поліцією буде надана згодом.

І знову крадіжка електрокабелю: 13 травня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 25-річного мешканця міста про те, що невідома особа біля будинку за його місцем проживання здійснила крадіжку електричного кабелю зв`язку, спричинивши матеріальні збитки на суму близько 1000 грн.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів кілька днів тому в скоєнні злочину було викрито 59-річного мешканця міста Олександрії.

Розслідування проводиться у рамках провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Протягом тижня працівниками райвідділу поліції було складено 223 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 130 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 15 протоколи про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 34 особи (ст.178 КУпАП), повідомив сектор моніторингу райвідділу поліції.

(Примітка: фото з місця події аматорські)