На Кіровоградщині СБУ викрила на корупції декана Льотної академії

У Кропивницькому Служба безпеки України викрила на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету. За хабарі зловмисник забезпечував курсантам допуск до польотів.

Так за даними слідства, посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від студентів за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів. Вартість такого «допуску» для одного курсанта декан оцінював у $11.5 тисяч.

Затримали керівника факультету на робочому місці відразу після отримання першої частини хабара – $5 тисяч. Затримання відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти його корупційної діяльності та можливої причетності іншого керівництва вишу до правопорушення.

Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.