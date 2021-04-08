Лікувальні заклади області потребують 184 працівника медичного персоналу

Медичні та освітні заклади області потребують 157 лікарів, 24 сестри медичних (братів медичних) та 3 молодших медичних сестри (молодших медичних брата).

Потреба існує у лікарях за такими посадами: лікар з гігієни дітей та підлітків, лікар з гігієни праці, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар з ультразвукової діагностики, лікар загальної практики-сімейний лікар, лікар із загальної гігієни, лікар приймальної палати (відділення), лікар функціональної діагностики, лікар-акушер-гінеколог, лікар-анестезіолог, лікар-гінеколог для дітей та підлітків, лікар-дерматовенеролог, лікар-ендокринолог, лікар-ендоскопіст, лікар-епідеміолог, лікар-інфекціоніст, лікар-кардіолог, лікар-лаборант, лікар-методист, лікар-нарколог, лікар-невролог дитячий, лікар-невропатолог, лікар-нефролог, лікар-онколог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-патологоанатом, лікар-педіатр, лікар-педіатр дільничний, лікар-педіатр-неонатолог, лікар-психіатр, лікар-рентгенолог, лікар-статистик, лікар-стоматолог, лікар-терапевт, лікар-терапевт дільничний, лікар-уролог, лікар-фізіотерапевт, лікар-фтизіатр, лікар-хірург.

Що ж до медичних сестер, то на Кіровоградщині потрібні сестри медичні (брати медичні), сестри медичні (брати медичні) з дієтичного харчування, сестри медичні (брати медичні) поліклініки, сестри медичні (брати медичні) стаціонару, сестри медичні-анестезисти (брати медичні-анестезисти).

Крім того, вакантними є 2 посади молодших медичних сестер (молодших медичних братів) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), а також 1 посада молодшої медичної сестри (молодшого медичного брата) з догляду за хворими.

Лікарям медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (6000 грн) до 17450 гривень (також представлені 14 вакансій із неповною зайнятістю та заробітною платою від 2361,5 до 5668 гривень). Для сестер медичних (братів медичних) розмір заробітної плати коливається від 6000 до 11650 грн (вакантними також є 3 вакансії із неповною зайнятістю та заробітною платою від 2910 до 3000 гривень). А молодшим медичним сестрам (молодшим медичним братам) роботодавці пропонують від 600 до 6146 грн.

Медичні працівники потрібні практично у всіх районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.