Майже півсотні питань розглянув виконком міськради

28 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке розглянуло 49 питань порядку денного, повідомляє «Голос Громади».

Як завжди, на початку присутні вирішили ряд проблем виховання дітей, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. Таких справ було роглянуто дев`ять і крім того, затверджено новий склад комісії з питань захисту прав дітей.

Інші першочергові рішення стосувалися соціального захисту населення: це розгляд і погодження програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд перевізникам на приміському сполученні №80 «Олександрія – Головківка» та №78 «Олександрія – Пустельникове»; обстеження спеціальною комісією маршрутів та перерахунок пільгових категорій пасажирів, які безкоштовно перевозились у грудні минулого року для нарахування компенсацій перевізникам у поточному році.

Серед інших робочих питань, розглянутих виконкомом, зміст положення про підготовку, а також видання календаря знаменних і пам’ятних дат на 2021 рік.

Виконком запропонував міській раді затвердити акти прийому-передачі майна закладів освіти і культури сіл Головківки, Іванівки, Видного, Гайку, Пустельникового, Королівки і Піщаного Броду в комунальну власність Олександрійської міської ради, що пов`язане з приєднанням до неї цих територій. Також у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою запропоновано міській раді реорганізувати територіальний центр соціального обслуговування Приютівської селищної ради шляхом його приєднання до Олександрійського територіального центру. Відповідно зміниться структурний склад центру і йому передадуть комунальне майно.

Оскільки до Олександрійської міської територіальної громади приєдналися додаткові населені пункти, рішенням виконкому відмінено конкурс на визначення виконавців послуг та вивезення твердих побутових відходів, оголошений 24 листопада минулого року – тоді, коли місцевий адміністративний-територіальний переділ ще не був завершеним.

У ході роботи засідання вирішено змінити найменування Олександрійського міського центру для сім’ї, дітей та молоді на Олександрійський міський центр соціальних служб (так вимагає чинне законодавство).

На звернення адміністрації КП «Олександрійський центральний ринок», виконком визнав таким, що втратило чинність, рішення «Про визначення суб’єкта для організації та утримання майданчиків для паркування та погодження розрахунку тарифів».

Зазнав змін і склад конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами.

А для Центру пробації члени виконкому затвердили види громадських робіт на 2020 рік для і перелік підприємств міста, які можуть їх проводити.

Виконком розглянув два нових документи цивільного захисту: це план на 2021 рік та січень-лютий 2022 року і програма на 2021-2025 роки.

Мешканці багатоквартирного будинок по пр. Соборному,118 вирішили передати його в управління ОСББ «Соборний 118». Згідно з ухвалою виконкому остаточне рішення винесе міська рада.

Насамкінець виконком розглянув блок питань оренди земельних ділянок комунальної власності та поточних змін до місцевого бюджету. Зокрема запропонував міській раді збільшити доходи і видатки на суму 3,6 млн грн за рахунок субвенцій селищних та сільських територіальних громад, яка надійшла нещодавно і збільшити видатки на суму 1,8 млн грн за рахунок залучення вільних залишків, що склалися станом на 1 січня 2021 року.