Олександрійській міській стоматології затвердили тарифи на платні послуги

Рішення “Про затвердження тарифів на платні медичні послуги для населення, що надаються комунальним підприємством “Міська стоматологічна поліклініка” Олександрійської міської ради” було ухвалено сьогодні, 29 липня, більшістю голосів членів виконавчого комітету.

Як зазначила у ході засідання виконавчого комітету начальник управління охорони здоров’я міської ради Тамара Сакара, за пакетом НЗСУ надається лише невідкладна медична допомога. Відповідно, цим рішенням були затверджені платні медичні послуги, що надаються населенню лікувально-профілактичними відділеннями №1 та №2 міської стоматології, зокрема такі як: лікування пародонтиту, стоматиту, перелому щелепи, видалення зубів і так далі.