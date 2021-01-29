Маєш фото непочищеної дороги? Фіксуй це у додатку Waze

Боротьба з наслідками снігопаду у центральних та південних областях не зупиняється з ночі. Служба автомобільних доріг скооперувалася з командою Waze, і тепер усі звернення про неочищені ділянки будуть надходити й до САД.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Як повідомити нам про проблему?

▪ потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze;

▪ звернення автоматично буде передане нам – і ми подбаємо про те, щоб на проблемний відрізок дороги якомога швидше приїхала снігоприбиральна техніка.

Зверніть увагу, що ця опція доступна виключно для доріг державного значення.