«Скоро почнеться!» – міський голова С.Кузьменко про дороги міста

Олександрійський голова Сергій Кузьменко поділився намірами міської влади щодо технічного стану доріг міста, повідомляє «Голос Громади».

Перед початком чергового (щотижневого) засідання виконавчого комітету міськради Сергій Кузьменко так окреслив одне з найближчих завдань щодо благоустрою дорожнього господарства міста:

«Після зими, на жаль, є технічні проблеми з дорогами; особливо – після такої зими, як цьогорічна, коли були часті і різкі перепади добових температур з великою кількістю вологи (що, як відомо, зовсім не користь асфальтному покриттю). Тому найближчим часом нас чекає велика робота, я дав доручення комунальним службам, щоб зайнялися питанням залагодження передусім аварійних ділянок міських доріг – зараз ми виконаємо їхню підсипку, щоб забезпечити проїзд транспортних засобів. А що стосується якісного ремонту, розпочнемо його негайно, як тільки погодні умови і температурний режим дозволятимуть працювати з гарячим асфальтом. Ці роботи вже заплановані і на них є відповідний ресурс», – сказав міський голова.

До речі, про відповідну програму капітальних ремонтів доріг міста, складену на сезон поточного року, «Голосу Громади» в інтерв`ю підтвердив і начальник управління ЖКГ міськради Михайло Сулятицький.