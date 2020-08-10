Медсестри з олександрійських шкіл поки що не зникають

До штатних розписів міської сфери освіти введено ряд додаткових посад, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні ухвалив рішення про введення 22-х з половиною штатних одиниць до управління освіти, молоді та спорту, а також до підпорядкованих йому закладів освіти. Це одна секретар-друкарка (управління освіти, молоді та спорту); 1 кухар, бібліотекар і бухгалтер в одній особі, робітник з комплексного обслуговування (0,5 штатної одиниці) – дані посади в НВК ЗНЗ І-ІІІ ст.№12; чотири сторожі – в Олександрійський колегіум; 1 керівник гуртка – в Ліцей інформаційних технологій та 13 медсестер – по одній у кожен заклад загальної середньої освіти міста.

Як зазначалося на засіданні, «посади медсестер вводяться на таких додаткових підставах щороку, на навчальний період». На відміну від дошкільних закладів, де медсестринські посади є постійними.