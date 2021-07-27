На будівництво спортивного комплексу в Олександрії виділено 10 млн грн

Саме таку суму Кабінет Міністрів України виділив Олександрії для будівництва спортивного комплексу. Дане розпорядження Кабінету Міністрів про деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було опубліковане на офіційному сайті 21 липня за номером 822-р з додатками.

Як зазначається у розпорядженні, це розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами).