З якими питаннями звертались мешканці Олександрійщини на “гарячу телефонну лінію” до Юрія Коваля

Вчора, 26 листопада, перший заступник голови Олександрійської ОДА Юрій Коваль відповідав на дзвінки жителів Олександрійщини, які зверталися на «пряму телефонну лінію», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку відомства.

Основними питаннями, які завали мешканці району були звернення що стосувалися охорони здоров’я, отримання субсидії на житлово-комунальні послуги, соціальних допомог, пільгового проїзду тощо. Юрій Леонідович надав усі необхідні роз’яснення заявникам стосовно порядку та шляхів їх вирішення.

Також нагадуємо, що при районній державній адміністрації працює «гаряча лінія» за номером 7-05-28, понеділок — четвер – з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00.