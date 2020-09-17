Мешканцям Кіровоградщини в 1,5 раза підвищать тариф на екстрену медичну допомогу

МОЗ України ініціювало з наступного року підвищення тарифу на екстрену медичну допомогу з теперішніх 164 грн на людину до 412 грн на людину, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Часопис.

Значним складником запропонованого тарифу є заробітна плата працівників екстреної медичної допомоги (ЕМД) та забезпечення лікарськими засобами. Згідно з розрахунками Міністерства, зарплата лікаря ЕМД повинна становити 21–22 тис. грн, водія ЕМД — 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці дозволить зупинити відтік кадрів.

З іншого боку, МОЗ України планує з наступного року встановити критерії якості надання ЕМД. Серед них: час доїзду автомобіля ЕМД до пацієнта.