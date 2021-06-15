Мінсоцполітики трохи пом`якшило умови отримання ЖК-субсидій

Нещодавно уряд України вніс деякі корективи у нові правила отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на «Економічну правду» та інші офіційні джерела.

Зокрема, як зазначає столичне видання, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (але за деякими винятками).

Передусім – хто втратить право на субсидії: це ті домогосподарства, де хоча б один з його членів здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією; має банківський депозит у сумі понад 100 тис. гривень (за попереднім рішенням уряду ця гранична сума складала 56 750 грн). Нові зміни також торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла. Якщо у заявників (членів домогосподарства) є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить їм отримати допомогу. Про це заявив нещодавно на черговому засіданні уряду прем’єр Денис Шмигаль.

«Так само, якщо у них є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми, ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень”, – сказав прем’єр.

За його словами, справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення. При цьому верифікація субсидій продовжується.

А міністр соцполітики Марина Лазебна уточненила ще таке положення у рішенні уряду: не будуть враховуватися доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіти до ДФС загальною сумою і наразі відсутня повна персоніфікована інформація про доходи фізосіб;

Також цим рішенням зроблять автоматичне перепризначення субсидій тим домогосподарствам, які не мають критеріїв, за яких ця субсидія не призначається.

“Тобто рішення про призначення субсидій таким домогосподарствам буде здійснено в автоматичному режимі органами соцзахисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами верифікації”, – пояснила Лазебна.

Але є винятки: «Це домогосподарства, які отримували субсидії у грошовій безготівковій формі, це ті, у кого вона була призначена за фактичним місцем проживання, і ті, кому субсидія була призначена без врахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації. Тобто цим людям треба буде подати нові заяви і декларації”, – резюмувала Лазебна.

У Мінсоцполітики також нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій – для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду. З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її «живими» грошима.

А Управління соцзахисту населення Олександрійської міської ради також повідомляє: «Відповідно до внесених змін, з 1 травня 2021 року для призначення житлової субсидії обов’язково мають звернутися такі категорії громадян:

– які отримували субсидію у грошовій безготівковій формі;

– орендарі житлового приміщення;

– внутрішньо переміщені особи;

без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих (на фактично проживаючих).

Громадянам, яким субсидія буде призначена на наступний період без звернень, у разі наявності умов, за яких субсидія не призначається, необхідно повідомити про такі умови орган соціального захисту населення до 1 вересня 2021 року.

Критерії про наявність наступних умов необхідно повідомити управління соціального захисту населення.

Якщо у власності:

– є один транспортний засіб віком до 5 років (крім мопеда і причепа);

– є два і більше транспортних засобів віком 15 років (крім мопеда і причепа);

– будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, здійснив купівлю майна на суму, що перевищує 50 тис. гривень;

– будь-хто із складу домогосподарства перебував за кордоном сукупно більше 60 днів.

– у складі домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

– будь-хто із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості;

– будь-хто із складу домогосподарства станом на 1 травня 2021 року має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн.;

– будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.)