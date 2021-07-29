В Олександрії зроблено вже понад сім тисяч щеплень від коронавірусу

В Олександрії з початку вакцинації було виконано 7 267 щеплень та 3 456 ревакцинацій. Повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу Олександрійської міської ради.

Зокрема у КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” м. Олександрії вакцинувалося 6298 осіб, а ревакцинацію проведено 2 864 особам. В КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Олександрійської міської ради проведено щеплень 969, а ревакцинацій – 592. Зокрема використовували вакцини CoronaVac, Moderna, Pfizer.

Також зазначимо, що за повідомленням Кіровоградської облдержадміністрації, на Кіровоградщині з початку вакцинації вже провели більше 100 тисяч щеплень від коронавірусу.

На сьогоднішній день Кіровоградщина отримала 45 тисяч доз вакцин SpikeVax Moderna. Загалом до України надійшло 2 мільйона доз цього препарату.