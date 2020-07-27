Міська влада Олександрії «взяла на олівець» автобусних пасажирів-пільговиків

Виконком Олександрійської міської ради отримав результати чергового перерахунку пасажирів пільгових категорій, повідомляє «Голос Громади».

Обстеження маршрутів і перерахунок кількості пасажирів, які перевозяться безкоштовно на всіх автобусних маршрутах загального користування у червні та на автобусних маршрутах №№5/1, 5/4 у липні 2020 року проводило управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міськради. Як пояснила на засіданні виконкому начальник управління Олена Назаренко, цей черговий захід було проведено у зв`язку з відновленням в Олександрії з 1 червня поточного року пільгових перевезень пасажирів. Отже, згідно з дослідженнями управління праці, у червні на всіх 24-х міських автобусних маршрутах, які разом робили 35,5 пільгових рейси щодня, безкоштовно проїхалися 3442 «умовні» пасажири за 1 «середньоарифметичний» день .

А вже у липні лише на маршрутах №№ 5/1 та 5/4 (всього 2 пільгові рейси за день) фахівці управління нарахували по 223 пасажири-пільговики щодня.

Отримані результати обстеження будуть використані міською владою для подальшого розрахунку і компенсації витрат перевізників за ці безкоштовні перевезення.