Міська влада передала Пантаївці її ж заклади і продовжує звинувачувати жителів селища

Пантаївській селищній раді офіційно передали заклади бюджетної сфери, розташовані на її території, повідомляє «Голос Громади».

Рішення про передачу з балансу управлінь Олександрійської міської ради у підпорядкування Пантаївської селищної ради закладів освіти і культури, які знаходяться на території Пантаївки, ухвалила позачергова (86-а) сесія міськради сьогодні, 17 липня. Засідання проходило за участі 21 депутата, на порядок денний було внесено два питання, одним з яких було проблемне пантаївське. Прийняття рішення про передачу майна Пантаївці їхніх же бюджетних закладів пройшло майже без обговорення, якщо не рахувати двох невеликих виступів.

Спочатку депутат Ю.Бойко запропонував внести деякі зміни до проекту «пантаївського» рішення, посилаючись на одне з вже прийнятих міськрадою рішень цієї ж «теми» ще від 27 листопада 2019 р., на що міський голова Степан Цапюк зауважив, що проект рішення вже всіма погоджений, тому не варто повертатися назад, а слід рухатися вперед і взагалі, мовляв, у тому, що відбувається, «винні жителі Пантаївки, а не міська рада»…

Після чого питання було поставлене на голосування і ухвалене більшістю голосів.

Слід нагадати, що прийняте рішення стало наслідком чергового епізоду затяжного конфлікту між міською владою і пантаївською громадою, пов`язаного, у свою чергу, з виходом Пантаївки зі складу Олександрійської громади в окреме ОТГ. Як вже розповідалося нещодавно, управління освіти міськради примусово звільнило з роботи всіх працівників пантаївського дитячого садочка, а ті у відповідь виступили з протестними заходами і перекрили автодорогу державного значення Київ – Ізварине, що проходить через селище. Після цього кофлікту відбулася «миротворча» нарада між міською владою та Пантаївською селищною радою, на яку в якості «третейських суддів» прибули навіть представники департаменту освіти Кіровоградської ОДА. Результатом «примирення» сторін стала така собі «джентльменська угода» між ними: Пантаївська селищна рада погоджується прийняти на власний баланс від міста майно «спірних» бюджетних закладів, а місто буде як і раніше, продовжувати їх фінансувати до кінця поточного бюджетного року, оскільки процес створення Пантаївської ОТГ ще не завершений і селище все ще формально перебуває у складі Олександрії. Передбачається, що проблема існування дитсадків та інших бюджетних закладів пантаївської інфраструктури таким чином буде вичерпана.

Наступним (другим) проголосованим питанням сесії було внесення змін до міського бюджету на 2020 рік, яке пов`язане з першим питанням порядку денного.