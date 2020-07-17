У Приютівськії ОТГ стартує онлайн-конкурси до Дня села Головківки: умови

Мешканців Приютівської ОТГ запрошують взяти участь у цікавих конкурсах і заходах в онлайн-форматі, повідомляє «Голос Громади».
Зокрема, у громаді оголошено п’ять конкурсів напередодні Дня села Головківка:
«Майстри рідного краю»
Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти фото майстра, його робіт та додати розповідь зазначити хештегом #Майстри_рідного_краю та #День_села_Головківка. Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.
«Квітуча садиба»
Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти фото квітучої садиби вашого села, обов’язково зробити підпис про те чия вона, під хештегом #Квітуча_садиба та #День_села_Головківка. Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.
«Мої відомі земляки»
Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти розповідь та фото про відому людину із вашого села під хештегом #Мої_відомі_земляки та #День_села_Головківка. Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.
«Привітання до Дня села»
Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти відео-привітання рідного села Головківка, написати автора відео, під хештегом #Привітання_до_дня_села та #День_села_Головківка.
Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.
«Найкращий сусід»
Умови конкурсу: в групу КУ «Центр культури і дозвілля» викласти фото та розповідь про вашого сусіда, обов’язково вказати особу, під хештегом #Найкращий_сусід та #День_села_Головківка. Переможця буде визначено за кількістю відміток «Мені подобається» під дописом.
За даними сайту “Приютівської ОТГ, роботи прийматимуться до 19:00 год. 31 липня 2020 року.