МОЗ: внесено корективи у правила проведення навчання в умовах карантину

Під час онлайн-брифінгу голова МОЗу Максим Степанов повідомив, що в Міністерстві оновили протиепідемічні правила навчання з початку нового навчального року, повідомляє «Голос Громади».

Тож, серед внесених оновлень маємо наступні:

Для учнів 1-4 класів дозволять пересуватися в школах без масок і респіраторів.

В регіонах “помаранчевої” зони педагогам під час викладання дисципліни радять використовувати захисні щитки.

У “жовтій” і “зеленій” зонах – дотримуватися відповідної дистанції.

Допускатимуть вчителів до занять тільки після вимірювання температури.

У разі виявлення COVID-19 в одного з учнів — весь клас має піти на самоізоляцію.

Дозатори та антисептики мають розміщувати в закладі лише на вході. Крім того, Міністерство охорони здоров’я рекомендує ретельно мити руки після кожного уроку.

Весь перелік правил незабаром з’явиться на сайті міністерства охорони здоров’я.