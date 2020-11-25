Цієї суботи, 28 листопада, на КСК «Ніка» «Олександрія» зустрінеться з львівським «Рухом», повідомляє «Голос Громади» на сайт олександрійських футболістів.
Матч відбудеться в рамках 11 туру Чемпіонату Favbet Ліги сезону 2020/21.
Зустріч гравців розпочнеться о 14.00. Поєдинок пройде без підтримки глядачів на трибунах.
У суботу «Олександрія» зіграє проти львівського «Руху»
Цієї суботи, 28 листопада, на КСК «Ніка» «Олександрія» зустрінеться з львівським «Рухом», повідомляє «Голос Громади» на сайт олександрійських футболістів.