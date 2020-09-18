На деякі види сільгосппродукції аграріям Кіровоградщини, й не тільки, зменшили % ставки ПДВ

Рада підтримала встановлення ставки ПДВ 14% з постачання деяких видів сільгосппродукції. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт УНН.

Народні обранці прийняли за основу проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції. Відповідне рішення підтримали 233 народних обранців.

Законопроектом пропонується доповнити Податковий кодекс новим підпунктом, якими встановити ставку податку на додану вартість у розмірі 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД: 0102; 0103; 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002,1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00,1207.

За цими товарними позиціями відповідно до УКТ ЗЕД класифікуються: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 1001 (Пшениця), 1002 (Жито), 1003 (Ячмiнь), 1004 (Овес), 1005 (Кукурудза), 1201 (Соєвi боби), 1204 00 (Насiння льону), 1205 (Насiння свирiпи та ріпаку), 1206 00 (Насiння соняшнику), 1207 (Насiння та плоди iнших олiйних культур), 1212 91 (цукрові буряки).

“Перш за все, таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників продукції, що в свою чергу дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ вже для переробників такої продукції”, — пояснив голова профільного комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

У зв’язку із запровадженням понижуючої ставки податку на додану вартість у 14% відповідно корегуються також норми статті 194 Кодексу щодо основної ставки цього податку.