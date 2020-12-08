Увага! Зміни назв органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адмінтерустрою – роз’яснення

Згідно з пп. 20 п. 6-1 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», викладеному у редакції Закону від 17.11.2020 № № 1009-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій:

найменування представницького органу місцевого самоврядування сформованої територіальної громади як юридичної особи, як правило, складається з частини, яка є похідною від власного найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром, у формі прикметника та відповідного загального найменування представницького органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада). найменування виконавчого органу місцевого самоврядування сформованої територіальної громади як юридичної особи, як правило, складається з відповідного загального найменування виконавчого органу місцевого самоврядування (виконавчий комітет, управління, відділ, департамент тощо) та повного найменування відповідного представницького органу місцевого самоврядування у родовому відмінку.

Найменування населених пунктів здійснюється Верховною Радою України відповідно до п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції України з урахуванням приписів Закону України «Про географічні назви». Перенайменування населених пунктів, зокрема, шляхом віднесення їх до складу новоутворених районів, було здійснене ВРУ постановою від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

При цьому варто зазначити, що Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», зокрема в частині найменування об’єднаної територіальної громади та представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади як юридичної особи, на відповідні правовідносини не поширюється. Тому в назві територіальної громади, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України, слово «об’єднана» у всіх відмінках не застосовується.

Правила та процедури, за якими здійснюються відповідні зміни, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755) та Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5.

У статтях 15 – 17 Закону № 755 визначено вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, в тому числі для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу суб’єкту державної реєстрації подається заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади (форма 3), затверджена наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19.05.2020 № 1716/5).

Звертаю вашу увагу, що п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1009-IX передбачено, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом переоформлення найменувань та, за необхідності, установчих документів органів місцевого самоврядування та юридичних осіб публічного права, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України здійснюється безоплатно.

Джерело.