На Кіровоградщині COVID-19 підтвердили у немовляти з матір’ю

На ранок, 04 вересня, на території Кіровоградщини зареєстрували вісім нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
На Ковід-10 захворіло семеро мешканців Кропивницького та жінка зі Світловодська.
Загалом упродовж минулої доби в лабораторному центрі обстежили 237 людей. Одужали п’ятеро кропивничан.
На Кіровоградщині коронавірус одночасно зареєстрували в жінки, яка нещодавно народила, та її дитини. Обоє почувають себе добре та перебувають на амбулаторному лікуванні.
Читайте також: Як мешканцям Кіровоградщини вберегтися від обману під час придбання товарів через інтернет