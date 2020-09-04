На Кіровоградщині COVID-19 підтвердили у немовляти з матір’ю

На ранок, 04 вересня, на території Кіровоградщини зареєстрували вісім нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

На Ковід-10 захворіло семеро мешканців Кропивницького та жінка зі Світловодська.

Загалом упродовж минулої доби в лабораторному центрі обстежили 237 людей. Одужали п’ятеро кропивничан.

На Кіровоградщині коронавірус одночасно зареєстрували в жінки, яка нещодавно народила, та її дитини. Обоє почувають себе добре та перебувають на амбулаторному лікуванні.