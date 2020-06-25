На Кіровоградщині перевіряють вантажівки на «перегруз»

0

Правоохоронні органи проводять відпрацювання габаритно-вагового контролю вантажівок на пересувному пункті, що розташований на в’їзді у місто Кропивницький.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Такі дії направлені на недопущення пошкодження дорожнього покриття та виявлення недобросовісних перевізників, що допускають порушення.

У разі виявлення перевищення допустимої норми на порушника складають адмінпротокол, якщо вага вантажу допустима, то водій отримує спеціальний чек, який дозволяє не проходити повторний контроль на маршруті слідування.

Читайте також:  Увага! Графік роботи головного управління Пенсійного фонду України на Кіровоградщині змінено!

Було перевірено 30 вантажних автомобілів, з яких 5 – у числі порушників.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ