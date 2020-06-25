На Кіровоградщині перевіряють вантажівки на «перегруз»

Правоохоронні органи проводять відпрацювання габаритно-вагового контролю вантажівок на пересувному пункті, що розташований на в’їзді у місто Кропивницький.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Такі дії направлені на недопущення пошкодження дорожнього покриття та виявлення недобросовісних перевізників, що допускають порушення.

У разі виявлення перевищення допустимої норми на порушника складають адмінпротокол, якщо вага вантажу допустима, то водій отримує спеціальний чек, який дозволяє не проходити повторний контроль на маршруті слідування.

Було перевірено 30 вантажних автомобілів, з яких 5 – у числі порушників.