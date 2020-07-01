Дві громади на Кіровоградщини змінять принципи роботи шкіл

Новоукраїнська і Тишківська ОТГ готують освітні заклади до переходу на фінансову автономію, а Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського запровадить спеціалізоване навчання для директорів шкіл, керівників органів управління освітою райдержадміністрацій з питань впровадження фінансової автономії шкіл, повідомляє “Голос Громади”.

Це допоможе освітнім закладам залучати більше ресурсів для покращення якості своїх послуг, а директорам мати більше знань і повноважень в управлінні закладами. Таким є результати піврічного проєкту “Реформа освіти під громадським контролем”, який реалізовувала КОО ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”.

Йти шляхом розширення можливостей для освітніх закладів через впровадження фінансової автономії – стратегічний план для галузі освіти всієї Кіровоградщини, адже в рамках проєкту Кіровоградська ОДА, обласне управління освіти, науки, молоді та спорту та команда КОО ВГО “АССН” стали партнерами у втіленні фінансового розвитку шкіл та підготовці освітян до роботи за новими принципами. Нині виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад ОТГ розглядають можливість впровадження фінансової автономії шкіл та започаткування ефективної роботи піклувальних (наглядових) рад на своїх територіях.

На шляху змін принципів роботи навчальних закладів освітянам та батьківській спільноті тепер допомагатимуть розроблений командою КОО ВГО “АССН” посібник “Запровадження фінансової автономії шкіл: аналіз законодавства та практичні інструменти реалізації”. Він містить оцінку нормативно-правових актів загальнонаціонального та місцевого рівнів (й ОТГ зокрема), які дають можливість школам запровадити ефективну фінансову автономію, типові положення, які регулюватимуть роботу піклувальних (наглядових рад), інструменти, що допоможуть проаналізувати ситуацію щодо автономізації закладів освіти в громадах та запропонувати зміни до принципів їхньої діяльності. Посібник є у вільному доступі, його можна завантажити за посиланням.

Крім того команда організації розробила серію інфографік, які доступно пояснюють переваги і ризики впровадження фінансової автономії закладів та створення піклувальних рад. Їх можна знайти на сторінці організації у Facebook.

“Фінансова автономія – це не тільки про окремий банківський рахунок та достатній штат бухгалтерів у кожному навчальному закладі. Це, перш за все, удосконалення управління школою на принципах прозорості, підзвітності та контролю. Я переконана, що саме впровадження цих принципів у роботі навчальних закладів дасть можливість школам наповнювати свої бюджети достатньої кількістю фінансів із різних джерел. І тут без об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу не обійтися. У рамках проєкту ми проводили навчання для працівників освіти, громадських активістів, консультували громади у питаннях законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”. Ми проаналізували величезний масив законодавства, розробили унікальний не тільки для Кіровоградщини, а й для України посібник, розробили інформаційні матеріали на тему фінансової автономії. Усе це доступно 24/7 і має полегшити зусилля освітян у процесі впровадження новел освітнього законодавства. У центрі існуючої співпраці – інтереси дитини, яка має закріплене Конституцією право на отримання якісної освіти незалежно від того, де вона народилася і в якій сім’ї проживає”, – прокоментувала Алла Волошина, очільниця КОО ВГО “АССН”, експертка з питань фінансової автономії освітніх закладів.

Відзначимо, що впровадження реформи освіти на території Кіровоградщини є одним зі стратегічних напрямків роботи КОО ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, який реалізується вже не перший рік. Діяльність організації з адвокації фінансової автономії середніх навчальних закладів комунальної форми власності стала можливою завдяки підтримці Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії й продовжуватиметься надалі.

За підтримкою у питаннях розвитку освітніх закладів, додаткового залучення фінансів для шкіл та регулювання діяльності піклувальних (наглядових) рад до КОО ВГО “АССН” можна звернутись через офіційний сайт або сторінку у Facebook.