На Кіровоградщині підтвердили ще один випадок одужання медика від коронавірусу

Як повідомлялось раніше, за останню добу на Кіровоградщині виявили ще 5 нових випадків інфікування коронавірусом, інформує «Голос Громади».

За повідомленням керівника області Андрія Балоня позитивні результати ПЛР-тестувань були виявлені у мешканців Кропивницького та Кропивницького району.

Зокрема, минулої доби був підтверджений новий випадок одужання від коронавірусу – медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому.

Загалом в області недугу побороли вже 243 людини. Це 57% від загальної кількості зареєстрованих випадків захворювання. Серед них – 99 медпрацівників.