На Кіровоградщині підтвердили ще один випадок одужання медика від коронавірусу

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TEHRAN, IRAN - MARCH 02: Health officers, wearing masks and special protective suits are seen at a hospital in Tehran, Iran on March 02, 2020. The death toll from coronavirus in Iran has reached to 66 as 12 more people lost their lives due to the disease and the total number of confirmed cases rose to 1501. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Agency )

Як повідомлялось раніше, за останню добу на Кіровоградщині виявили ще 5 нових випадків інфікування коронавірусом, інформує «Голос Громади».

За повідомленням керівника області Андрія Балоня позитивні результати ПЛР-тестувань були виявлені у мешканців Кропивницького та Кропивницького району.

Зокрема, минулої доби був підтверджений новий випадок одужання від коронавірусу – медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому.

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Загалом в області недугу побороли вже 243 людини. Це 57% від загальної кількості зареєстрованих випадків захворювання. Серед них – 99 медпрацівників.

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