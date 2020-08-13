На Кіровоградщині проведуть медовий ярмарок

У рамках партнерства з ініціативою Європейського Союзу «EU4Business», Європейським банком реконструкції та розвитку 19 серпня 2020 року Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата проведе фестиваль бджолярів «KROPhoneyfest».

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської облради.

Цьогоріч у заході візьмуть участь близько 100 пасічників Кіровоградщини.

До програми включено медовий ярмарок (початок о 08.00) та секційні заняття для бджолярів області (початок реєстрації о 9.30). Крім продукції бджільництва на ярмарку буде представлено плодово-ягідну продукцію місцевих садоводів, а також вироби декоративно-ужиткового мистецтва.

Усі бажаючі запрошуються до участі у фестивалі.