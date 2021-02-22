На водоймах Протопопівки облаштували будинки-годівниці та підгодовують лебедів

Через зміну клімату деяка частина водоплавної птиці, в тому числі лебеді, які занесені до Червоної книги залишаються на зимівлю і не відлітають в теплі краї, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Приютівської громади.

Днями комунальники підприємства «Водолій» у місці скупчення пернатих на водоймі у с. Протопопівка встановили змайстровані завчасно буЗавдяки таким годівничкам лебеді зможуть пережити сувору зимудинки-годівниці.

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