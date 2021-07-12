На Кіровоградщині СБУ затримала поліцейських на хабарі

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У Кропивницькому СБУ затримали одного з керівників обласного відділу Національної поліції та його підлеглого слідчого за вимагання хабара.

В ході досудового слідства, співробітники СБ України задокументували вимагання поліцейськими 3000 доларів США за непритягнення особи до кримінальної відповідальності, причетної до нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України у службовому кабінеті під час одержання ними усієї суми хабара. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників.

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Найближчим часом вказаним особам буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Операція проводилася співробітниками СБУ спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, під процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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