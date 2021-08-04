Знову – на «криву доріжку» (кримінальні події в Олександрії)

30 липня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 47-річної мешканки міста про те, що невідомий чоловік, скориставшись відсутністю уваги з її боку викрав належну їй сумку з особистими речами, чим спричинив потерпілій збитків на сумму близько 1000 грн, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у райвідділі поліції.

«В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 48-річний, раніше судимий мешканець міста Олександрії.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка)», – зазначили у відділі моніторингу Олександрійського райвідділу поліції.

А всього за минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 536 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких інформацію за 88-ма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Працівниками відділу поліції було складено 145 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 61 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства було складено 28 адміністративних протоколів (ст.178 КУпАП).

За виготовлення, зберігання чи купівлю самогону складено 15 протоколів про адміністративне правопорушення (ст. 176 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 5 випадків дорожньо-транспортних пригод, з яких один – з травмованим учасником, повідомили у райвідділі поліції.