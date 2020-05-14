На Кіровоградщині шахраї скористались карантином та вирішили зароби на новій оборудці

Користуючись карантином та обмежувальними заходами, що з ними пов`язані, злодії придумали нову шахрайську схему підзаробити, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградський обласний центр зайнятості.

А схема наступна: шахраї телефонують і представляються працівниками центру зайнятості, випитують особисту інформацію про клієнтів, яку потім використовують задля наживи.

Слід зазначити, що під час телефонної розмови справжнього спеціаліста центру він сам називає персональні дані клієнта та не запитує інформацію про банківські карти, рахунки та інше. Тож, якщо ви маєте підозру, то краще запитайте прізвище, ім`я та по батькові того, хто телефонує, його посаду та дізнайтесь у центрі зайнятості, чи дійсно така людина у ньому працює.