На Олександрійщині з`являться нові ОТГ, а частину існуючої Приютівської громади відділять до іншої

Вчора, 13 травня, Уряд ухвалив рішення про переформування громад Кіровоградщини й Олександрійського району зокрема, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Новий громадянин».

Згідно з документом буде створено міську Олександрійську та селищну Пантаївську ОТГ. Крім того, до складу Червонокам’янської громади увійде діюча Попельнастівська, а частина вже існуючої Приютівської громади має бути відділена – Головківка підпорядковуватиметься Олександрійської міської ОТГ.

Майбутні громади Олександрійського району будуть наступними:

Олександрійська міська ОТГ включатиме: місто Олександрію, Головківську сільську та Ізмайлівську сільську (наразі входять до складу Приютівської ОТГ), Звенигородську сільську, Олександрійську селищну (колишнє Димитрове) ради.

Пантаївська ОТГ: селище Пантаївка, Бандурівську сільську раду та Диківську сільську раду Знам’янського району.

Новопразька ОТГ : селище Нова Прага, Світлопільська, Шарівська сільські ради, і Пантазіївська рада Знам’янського району.

Червонокам’янська ОТГ включатиме населені пункти нинішньої Попельнастівської громади: Червонокамянську, Дівочепільську, Добронадіївську, Куколівську, Олександрівську, Щасливську, Попельнастівську, Долинську, Михайлівську, Травневську, Улянівську сільські ради.

Приютівська ОТГ: Приютівська, Андріївська, Войнівська, Косівська, Костянтинівська, Лікарівська, Недогарська, Новоселівська, Протопопівська ради.

Стосовно “ламання” Приютівської громади, що була створена ще у 2018 році, яка сьогодні активно розвивається та кожного дня йде вперед селищний голова Андрій Коломійцев проформулював наступне:

“Друзі, сьогодні Кабінет Міністрів України несподівано прийняв рішення про фактичну анексію вісьмох сіл Приютівської ОТГ Олександрійського району Кіровоградської області! Ці села, раніше входили до Головківської та Ізмайлівської сільських рад.

Відтак реформу з децентралізації, яка все ще триває в країні, члени уряду “помножили на нуль”! Тим самим, можновладці знехтували правом жителів громади на добровільне об’єднання, яке відбулося ще два роки тому. Хто тепер пояснить цим людям, що відбувається, і чому сьогодні з ними так зухвало обійшлися?

З 2018-го у складі пʼяти сільських і однієї селищної ради громада успішно розвивається. Наша громада має свій бюджет і свої плани. У цьому ж і полягає суть закону про децентралізацію!

Сьогодні урядовці без жодних консультацій із людьми, не пояснюючи причин і мотивів, продемонстрували, по суті, диктаторські підходи! Хіба таких сигналів від нас чекають демократичні Європа і світ?!

З огляду на це, ми обов’язково звернемося до перших осіб держави з вимогою надати відповідь, що відбувається з місцевим самоврядуванням в нашій країні? Адже інакше, як поверненням до так званої “совкової централізації”, ні я, ні жителі Приютівської обʼєднаної територіальної громади це назвати не можемо.

Закон дав нам можливість бути самостійними і працювати лише в інтересах людей.

У випадку, якщо Приютівську громаду руйнуватимуть, від імені її жителів відстоюватиму інтереси усіма законними шляхами”.