Біля смт. Олександрійське чоловік впав із непрацюючого залізничного мосту

Подія трапилась вчора, 02 грудня, біля селища Олександрійське Олександрійського району, повідомляє «Голос Громади» на Фейсбук-сторінку начальника служби з надзвичайних ситуацій в області Віталія Миронюка.

Приблизно о 22.00 годині бійці олександрійського ДСНС врятували громадянина, який за невстановлених обставин впав із залізничного мосту, що не експлуатується. Чоловіка одразу передали медикам. Деталі події наразі з’ясовуються.