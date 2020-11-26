На Кіровоградщині триває тиждень безкоштовного тестування на ВІЛ/СНІД та гепатит C

У Кіровоградській області триває Європейський тиждень тестування, у рамках якого, з 20 по 27 листопада, тестують жителів області на ВІЛ та гепатит C, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

На 25 листопада тестування пройшло близько 70 людей. Серед 50 обстежених за минулу добу – один позитивний результат на СНІД та гепатит C.

Мета заходу — збільшити кількість тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, підвищити обізнаність людей про переваги раннього тестування на ці захворювання.

Кіровоградщина бере участь в акції 8 рік й останні роки проходить двічі на рік – у травні та листопаді.