На Кіровоградщині триває тиждень безкоштовного тестування на ВІЛ/СНІД та гепатит C

У Кіровоградській області триває Європейський тиждень тестування, у рамках якого, з 20 по 27 листопада, тестують жителів області на ВІЛ та гепатит C, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
На 25 листопада тестування пройшло близько 70 людей. Серед 50 обстежених за минулу добу – один позитивний результат на СНІД та гепатит C.
Мета заходу — збільшити кількість тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, підвищити обізнаність людей про переваги раннього тестування на ці захворювання.
Кіровоградщина бере участь в акції 8 рік й останні роки проходить двічі на рік – у травні та листопаді.
Тестування можна пройти з 9:00 до 15:00 години за адресою вул. Пушкіна, 40/9 (територія ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України»).