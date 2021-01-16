На Кіровоградщині водій, який п’яним перевозив пасажирів, постане перед судом за смертельну ДТП

Прокуратура Кіровоградщини повідомила про підозру 32-річному водію за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у результаті якої загинула людина. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної прокуратури.

Аварія сталася 14 січня цього року, у нічний час, на автодорозі Р-10 «Черкаси-Канів-Кременчук».

Власник автомобіля «Audi», 32-річний мешканець області, перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та грубо порушував правила дорожнього руху. Порушник перевищив безпечну швидкість у складних умовах, не впорався з керуванням авто та виїхав за межі проїзної частини з заносом та перекиданням. В машині перебували четверо пасажирів. Один з них помер на місці, інші отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Чоловіку за цей вид злочину передбачено покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом.

Триває досудове розслідування.