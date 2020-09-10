На Кіровоградщині за добу підтвердили 4 нових випадки коронавірусу

На ранок, 10 вересня, у Кіровоградській області підтверджено 874 випадки COVID-19, з них 4 нових протягом останньої доби, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт «Кіровоградської ОДА».

Інфікувaлись чоловік і жінка з Кропивницького, жінка з Завалля Гайворонського району та жінка з Капітанівки Новомиргородського району.