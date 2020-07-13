На Кіровоградщині затримали чоловіка, який незаконно перевозив деревину

Під час несення служби цими вихідними на автодорозі М-12 (Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка) патрульні зупинили вантажівку ГАЗ-53 за порушення правил дорожнього руху, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Патрульної поліції Кіровоградської області у Фейсбук.

Авто зупинили для перевірки. Як з’ясувалось під час перевірки, у водія були протерміновані товарно-транспортні накладні на перевезення лісоматеріалів, що були у кузові.

Для встановлення усіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за ч.1 ст.358 (Підроблення офіційного документа) ККУ передбачена максимальна відповідальність у вигляді обмеження волі строком до двох років.