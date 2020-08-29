Олександрійці отримали кваліфікацію на участь у Endurance-марафонах Європейського гатунку

Сьогодні, 29 серпня, члени ГО “Сильна Олександрійщина” Дзюба Інна та Чиж Олексій успішно пройшли Endurance-марафон, повідомляє “Голос Громади”.

Захід відбувався у столиці, на мальовничих локаціях Южного берега Києва та Софіївського парку.

По дистанції на спортсменів чекали такі випробування, як:

– спеціальні вправи у воді протягом 30 хвилин;

– подолання дистанції по пластунські з додатковим навантаженням;

– будівництво 400 кілограмової конструкції та перенесення її на дистанцію у 2 км командою з 9 учасників;

– орієнтування у київських катакомбах;

– випробування у вигляді поїдання живих личинок зоофобусів та швидкісне подолання дистанції у 5 км з додатковим навантаженням близько 50 кг для чоловіків та 20 кг для жінок.

Після проходження всієї дистанції спортсмени отримали медалі фінішерів та кваліфікацію на участь у Endurance-марафонів Європейського рівня.

Спортсмени дякують за підтримку президенту ФК “Олександрія” Сергію Кузьменку, компанії “Агровіста” в особі генерального директора Анатолія Кузьменка та голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву.