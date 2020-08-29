Олександрійці отримали кваліфікацію на участь у Endurance-марафонах Європейського гатунку

Сьогодні, 29 серпня, члени ГО “Сильна Олександрійщина” Дзюба Інна та Чиж Олексій успішно пройшли Endurance-марафон, повідомляє “Голос Громади”.
Захід відбувався у столиці, на мальовничих локаціях Южного берега Києва та Софіївського парку.
По дистанції на спортсменів чекали такі випробування, як:
– спеціальні вправи у воді протягом 30 хвилин;
– подолання дистанції по пластунські з додатковим навантаженням;
– будівництво 400 кілограмової конструкції та перенесення її на дистанцію у 2 км командою з 9 учасників;
– орієнтування у київських катакомбах;
– випробування у вигляді поїдання живих личинок зоофобусів та швидкісне подолання дистанції у 5 км з додатковим навантаженням близько 50 кг для чоловіків та 20 кг для жінок.
Після проходження всієї дистанції спортсмени отримали медалі фінішерів та кваліфікацію на участь у Endurance-марафонів Європейського рівня.
Спортсмени дякують за підтримку президенту ФК “Олександрія” Сергію Кузьменку, компанії “Агровіста” в особі генерального директора Анатолія Кузьменка та голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву.