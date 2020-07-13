В Україні запрацював інститут кримінальних проступків: особливості та переваги нововведень

З 1 липня набув чинності закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Так, законом передбачено створення інституту кримінального проступку та внесено зміни до низки законодавчих актів, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Зокрема, вводиться поняття “кримінальний проступок”, що є діянням (дією чи бездіяльністю), за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тис. гривень), або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Також з кримінального права України виключено поняття “злочини середньої тяжкості” та відсьогодні класифікація кримінальних правопорушень буде такою:

кримінальні проступки (основне покарання не пов’язане з позбавленням волі, а штраф не перевищує 3000 н.м.д.г.);

злочини невеликої тяжкості (основне покарання — до 5 років позбавлення волі або штраф до 10000 н.м.д.г.);

тяжкі злочини (основне покарання — до 10 років позбавлення волі або штраф до 25000 н.м.д.г.);

особливо тяжкі злочин (основне покарання — понад 10 років позбавлення волі або штраф понад 25000 н.м.д.г.).

Зазначається, що до кримінальних проступків віднесено такі поширені злочини як крадіжка (ч.1 ст.185 КК); шахрайство (ч.1 ст.190 КК); хуліганство (ст.296 КК); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ч.1 ст.309 КК).

Окрім того, законом про кримінальні проступки спрощується процедура розслідування нетяжких злочинів у формі дізнання.

Проводити розслідування кримінальних проступків будуть дізнавачі (службові особи підрозділу дізнання органу Національної поліції).

Таким чином, розслідування кримінальних проступків буде проводитися у скорочені строки:

протягом 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку чи затримання;

протягом 20 діб — якщо підозрюваний не визнає вину або необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, або кримінальний проступок вчинено неповнолітнім;

протягом 1 місяця — якщо підозрюваним заявлено клопотання про проведення експертизи.

Прокурор зобов’язаний не пізніше 3 днів після отримання повідомлення про підозру особі разом із матеріалами дізнання (а в разі затримання підозрюваного — протягом 24 годин):

закрити кримінальне провадження (в разі затримання — негайно звільнити підозрюваного);

повернути матеріали дізнавачу і подовжити строк дізнання та звільнити затриманого (в разі затримання);

звернутися до суду з обвинувальним актом;

у разі встановлення ознак злочину направити провадження для проведення досудового слідства.

Окрім скорочення строків досудового розслідування кримінальних проступків, новий КПК передбачає більш стислі терміни призначення судового розгляду.

Суд, отримавши обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку, має протягом 5 днів, а у разі затримання підозрюваного — невідкладно, призначити судовий розгляд.

Якщо обвинувачений не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом обвинувального акта, суд розглядає обвинувальний акт без проведення судового розгляду у судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, набув чинності закон від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII, яким запроваджується інститут кримінальних проступків.

Зокрема, кримінальний проступок — це управління транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.