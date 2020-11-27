На Кіровоградщині знову відновили видачу «пакунку малюка»

Днями Кабмін України затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги – «пакунка малюка», а також порядок використання коштів на ці цілі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
«Міністерство соціальної політики ініціювало затвердження порядку забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою – «пакунком малюка» коштом держбюджету. Батьки, у яких діти народилися 24 жовтня 2020 року і після, та які наразі не отримали грошову компенсацію, матимуть змогу отримати «пакунок малюка» протягом 30 днів», – йдеться у тексті повідомлення.
До «пакунку малюка» входитиме набір товарів першої необхідності. У разі неотримання одноразової натуральної допомоги з належних від батьків обставин, вони отримують грошову компенсацію вартості «пакунку малюка».
Зокрема, з 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору між одноразовою натуральною допомогою та грошовою компенсацією.