На Кіровоградщині знову відновили видачу «пакунку малюка»

«Міністерство соціальної політики ініціювало затвердження порядку забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою – «пакунком малюка» коштом держбюджету. Батьки, у яких діти народилися 24 жовтня 2020 року і після, та які наразі не отримали грошову компенсацію, матимуть змогу отримати «пакунок малюка» протягом 30 днів», – йдеться у тексті повідомлення.

До «пакунку малюка» входитиме набір товарів першої необхідності. У разі неотримання одноразової натуральної допомоги з належних від батьків обставин, вони отримують грошову компенсацію вартості «пакунку малюка».