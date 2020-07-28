На Олександрійщині агресивний кіт атакував жінку посеред поля

Шокуючий і небезпечний випадок трапився минулого тижня у с. Новій Празі Олександрійського району, місцева мешканка стала жертвою агресивного кота, який наніс їй рани на нозі, повідомляє «Голос Громади» на сайт Держпродспоживслужби області.

«Чоловік з жінкою в степу працювали на своїй земельній ділянці (сапали), виліз кіт (безпритульний), який накинувся на жінку та почав кусати її за ногу. Щоб захистити жінку, чоловік вдарив тварину сапою. Потім тіло кота привезли в ветлікарню, де вже й відібрали біоматеріал на дослідження», – зазначила речниця відомства Наталія Шевченко.

Лабораторне дослідження показало, що тварина була хвора на сказ. Нині жінка, яка постраждала та чоловік, як контактна особа, проходять антирабічну вакцинацію. Їх життю нічого не загрожує.