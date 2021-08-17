Ситуація з коронавірусом в Олександрії залишається стабільною

16 серпня було зроблено 21 ПЛР-тест, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 17 серпня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 18 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 5 хворих, в тому числі 1 хворий з Приютівської громади, 1 – зі Світловодської, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 13 хворих, у тому числі 5 дітей.

Усього станом на 17 серпня хворих на пневмонію – 53 особи, в тому числі 2 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 32 хворих.