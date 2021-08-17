Влада нищить “Кузню на Рибальському”, але вихваляється її кораблями – Мирослав Гай

Учасник українсько-російської війни, громадський діяч Мирослав Гай. Фото: Главред

Влада, яка систематичними кримінальними переслідуваннями фактично знищує єдине українське підприємство з виробництва броньованих військових кораблів, не цурається використовувати ці ж кораблі для красивої картинки на параді до Дня Незалежності, зокрема корабель проекту 58502(середній розвідувальний корабель Laguna) , який наразі проходить випробування. Про це пише учасник українсько-російської війни, громадський діяч Мирослав Гай в блозі на Цензор.нет.

“24 серпня 2021 року на рейді м. Одеса сплановано проведення морського параду на честь Дня Незалежності України. Просимо вас розглянути можливість залучення корабля проекту 58502, який проходить заводські-ходові випробування, до участі в проходженні кораблів під час параду (24.08.2021) та в дні репетицій параду (20.08.2021 та 22.08.2021) шляхом суміщення заходів з випробувань та участі у тренуваннях і проходженні”, – йдеться у листі на адресу заводу “Кузня на Рибальському” від організаторів параду.

ЗМІ пишуть, що ще три катери виробництва “Кузні на Рибальському” візьмуть участь у річковому параді в Києві.

Це – малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ” (P175), “Нікополь” (P176) та “Костопіль” (P180). Вони разом з десантним катером “Сватове” (L434) прийшли до Києва своїм ходом з Одеси та Очакова.

Виходить так, що саме броньовані кораблі виготовляє тільки “Кузня на Рибальському”.

Решта суден, які будуть створювати красиву картинку для монументальних відосиків Зеленського – це або цивільні судна-рятувальники, або вітрильники з Київської міської вітрильної федерації.

Це і є політика подвійних стандартів.

Трудовий колектив заводу “Кузня на Рибальському” неодноразово заявляв про те, що тиск силових органів спрямований на знищення унікального підприємства.

“Системні незаконні дії влади щодо заводу “Кузня на Рибальському” ставлять підприємство на межу зупинки, загрожують тисячам працівників втратою робочих місць і підривають обороноздатність країни.

“Кузня на Рибальському” в умовах не завжди вчасних розрахунків інвестує в проекти власні кошти. І навіть залучає кредитні ресурси, хоча тиск влади і накладений рік тому арешт на майновий комплекс “Кузні” аж ніяк не сприяє пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Всупереч поширюваним фейкам про нібито “надприбутковість” оборонних проектів, вони реалізуються на межі рентабельності.

За час участі заводу в реалізації військових замовлень під час війни з Росією власники не вивели з підприємства жодної гривні дивідендів, хоча і могли б…

І все це в умовах повного блокування Державного Оборонного Замовлення (ДОЗ).

Тут і Талібану не треба, аби втратити країну. Бо все починається з саботажу, корупції, нищення інституцій та стратегічних підприємств.

А потім ми просимо у Заходу озброєння?